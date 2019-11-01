Газзаев отметил, что в России необходимо формировать культуру здорового образа жизни
Заслуженный тренер РФ, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев сказал, что в России нужно формировать культуру здорового образа жизни.
"Спорт несет в себе очень важную социальную и воспитательую нагрузку. И нам необходимо формировать культуру здорового образа жизни, чтобы человек каждый день, пусть немного времени, но тратил на физические упражнения, - от получаса, часа времени", - сказал Газзаев.
А еще: Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|14
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|2
|Локомотив Москва
|14
|29
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|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
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|13
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|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11