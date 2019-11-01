Газзаев отметил, что в России необходимо формировать культуру здорового образа жизни

Заслуженный тренер РФ, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев сказал, что в России нужно формировать культуру здорового образа жизни.

"Спорт несет в себе очень важную социальную и воспитательую нагрузку. И нам необходимо формировать культуру здорового образа жизни, чтобы человек каждый день, пусть немного времени, но тратил на физические упражнения, - от получаса, часа времени", - сказал Газзаев.

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