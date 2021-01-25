Газзаев отреагировал на назначение своего сына на пост главного тренера "Сиены"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына Владимира на пост наставника итальянской "Сиены".

"Владимиру всего 40 лет, нужно приобретать опыт. Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того, это позитивный опыт работы. Конечно, он справится с работой. Чего ему не справляться", — приводит слова Газзаева-старшего News.ru.

После 18 туров "Сиена" занимает пятое место в турнирной таблице Серии D в группе Е.

40-летний Газзаев ранее тренировал "Аланию", "Актобе", "Рустави", "Урожай" и "Тобол".

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