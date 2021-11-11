Газзаев отрицает расизм в России
Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил об отсутствии в России расизма.
"Могу твердо сказать, что никакого расизма в России нет, потому что в России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано", — сказал Газзаев в эфире "Матч ТВ".
Также Газзаев поделился мнением о каминг-аутах о футболе.
"За время моей тренерской и игровой карьеры такие вопросы никогда не поднимались и их не было. Сейчас мир меняется", — отметил Газзаев.
Также не пропустите: Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Эдегор прокомментировал удаление своего твиттера
-
Макманаман уверен в переходе Погба в "Реал"
-
Модрич мечтает о новом контракте с "Реалом"
-
"РБ Лейпциг" согласился продать Ольмо
-
Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил Шевченко
-
Газзаев отрицает расизм в России
-
"Барселона" подготовила новый контракт для Гави
-
Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Стало известно, за сколько "Монако" продаст Тчуамени
-
Арсен Венгер рассказал, что все еще любит "Арсенал"
-
Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе
-
Гайя хочет, чтобы Ла Лигу выиграл не топ-клуб
-
"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе
-
"Вильярреал" продлил контракт с Тригеросом
-
Мертенс высказался о положении Азара в "Реале"
-
"Барселона" зимой хочет подписать трех игроков
-
Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"
-
"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Манчестер Юнайтед"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость о скором увольнении Витории
-
"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации