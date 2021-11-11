Газзаев отрицает расизм в России

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил об отсутствии в России расизма.

"Могу твердо сказать, что никакого расизма в России нет, потому что в России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано", — сказал Газзаев в эфире "Матч ТВ".

Также Газзаев поделился мнением о каминг-аутах о футболе.

"За время моей тренерской и игровой карьеры такие вопросы никогда не поднимались и их не было. Сейчас мир меняется", — отметил Газзаев.

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