Газзаев ответил на слова Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном
Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на резонансное заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что футболист объяснил слабые результаты "сине-бело-голубых" в гостевых матчах с "Ахматом" враждебной и угнетающей атмосферой в Грозном.
"На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола. В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку", - сказал Газзаев.
Стоит отметить, что "Зенит" не побеждает на выезде "Ахмат" с апреля 2015 года.
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