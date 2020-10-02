Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ
Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев с непониманием отнёсся к словам наставника "Ростова" Валерия Карпина касательно того, что РПЛ находится на одном уровне с чемпионатом Израиля.
"Я не раз слышал заявления о том, что "таков уж уровень нашего чемпионата". Извините, но мне сразу хочется спросить: вот если уровень нашего чемпионата такой ужасно низкий, тогда зачем вы вообще в нём работаете? Зачем в нём все эти высокооплачиваемые футболисты? Поезжайте играть и работать в чемпионаты первой пятёрки. Вот только туда, к сожалению, никого из вас не приглашают... Не понимаю, зачем унижать свой собственный турнир. Лучше давайте вместе делать его лучше. Раз система не работает - надо её менять, причем кардинально. Применить новый подход, увеличивать конкуренцию между лигами и конкурентоспособность на международной арене. Команды должны комплектоваться на серьёзном уровне. Необходима правильная трансферная политика.
Для примера: в 2003 году ЦСКА стал чемпионом России, но спустя два года победу в Кубке УЕФА добывал состав, где было семь новых позиций! Потому что все в ЦСКА понимали - если хотим решать всё более серьёзные задачи, нужно каждый раз брать футболистов, которые сильнее предыдущих и тактически, и физически, и по индивидуальным качествам. Кроме того, тренеры и футболисты должны ставить перед собой амбициозные задачи. Часто звучит: "Слава богу, вышли из группы!". Ну разве это задача?! Отсюда появляется комплекс неполноценности", - заявил Газзаев.
Напомним, что Карпин сделал заявление о низком уровне российской Премьер-лиги после вылета "Ростова" от "Маккаби Хайфы" в квалификации Лиги Европы.
Не пропустите: Газзаев назвал РПЛ болотом. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Президент РФС Дюков оценил последние выступления сборной России
-
"Аталанта" подписала вингера "Сампдории"
-
Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ
-
Тедеско высказался о важности матча с "Зенитом"
-
Клопп и Анчелотти поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в сентябре
-
Дембеле останется в "Барселоне"
-
Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
-
АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября
-
Marca перепутала эмблемы ЦСКА и "Спартака" при анонсе жеребьёвки ЛЕ
-
"Химки" анонсировали переход полузащитника "Спартака"
-
"Реал" надолго теряет Карвахаля
-
Кокорин пропустит матч с "Зенитом"
-
Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
-
ЦСКА сыграет в Лиге Европы с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом"
-
"Монако" показал видео с тренировки с участием Головина
-
Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне 2019/20
-
Газзаев назвал РПЛ болотом
-
Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"
-
Стало известно, когда "Спартак" купит правого защитника
-
"Интер" нацелился на защитника "Челси"