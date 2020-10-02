Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ

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Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ

Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев с непониманием отнёсся к словам наставника "Ростова" Валерия Карпина касательно того, что РПЛ находится на одном уровне с чемпионатом Израиля.

"Я не раз слышал заявления о том, что "таков уж уровень нашего чемпионата". Извините, но мне сразу хочется спросить: вот если уровень нашего чемпионата такой ужасно низкий, тогда зачем вы вообще в нём работаете? Зачем в нём все эти высокооплачиваемые футболисты? Поезжайте играть и работать в чемпионаты первой пятёрки. Вот только туда, к сожалению, никого из вас не приглашают... Не понимаю, зачем унижать свой собственный турнир. Лучше давайте вместе делать его лучше. Раз система не работает - надо её менять, причем кардинально. Применить новый подход, увеличивать конкуренцию между лигами и конкурентоспособность на международной арене. Команды должны комплектоваться на серьёзном уровне. Необходима правильная трансферная политика.

Для примера: в 2003 году ЦСКА стал чемпионом России, но спустя два года победу в Кубке УЕФА добывал состав, где было семь новых позиций! Потому что все в ЦСКА понимали - если хотим решать всё более серьёзные задачи, нужно каждый раз брать футболистов, которые сильнее предыдущих и тактически, и физически, и по индивидуальным качествам. Кроме того, тренеры и футболисты должны ставить перед собой амбициозные задачи. Часто звучит: "Слава богу, вышли из группы!". Ну разве это задача?! Отсюда появляется комплекс неполноценности", - заявил Газзаев.

Напомним, что Карпин сделал заявление о низком уровне российской Премьер-лиги после вылета "Ростова" от "Маккаби Хайфы" в квалификации Лиги Европы.

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