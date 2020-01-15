Газзаев поделился мнением о возвращении в Россию Слуцкого

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что думает о возвращении Леонида Слуцкого в чемпионат России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее специалист работал в английском "Халл Сити" и голландском "Витессе".

"То, что Слуцкий вернулся в Россию, это еще и глобальный плюс для всего нашего чемпионата. Чтобы лига была сильной, в ней должны работать сильные тренеры.

С появлением Слуцкого, который набрался международного опыта в Англии и Голландии и сможет применить его в нашем чемпионате, в РПЛ вырастет конкуренция клубов и тренерских идей", - сказал Газзаев.

Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря. Казанский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.

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