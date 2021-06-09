Газзаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

Теги россиявалерий газзаев

Газзаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев поделился своими ожиданиями от Евро-2020.

– Сколько игр Евро-2020 вы планируете посетить?

– Точно все игры, которые будет проводить наша сборная. Надеюсь, до полуфинала она дойдет. И, конечно, по возможности остальные матчи сборных Европы. Это событие даже не европейского, а мирового масштаба.

– Вы действительно думаете, что у нашей команды есть шансы дойти до полуфинала?

– Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать.

И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу – полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?

Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков. Тем более, что на чемпионатах Европы всегда наша сборная выступает удачно. В 2008 году дошли до полуфинала, в 1960-м сборная СССР выиграла чемпионат Европы.

Россия – это огромная спортивная держава, нам мало только соответствовать олимпийскому принципу "главное не победа, а участие", – заявил Газзаев.

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