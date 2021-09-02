Газзаев подвёл итоги матча Россия - Хорватия
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от просмотра игры с Хорватией в рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
"По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная. Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили своё лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен.
Я бы хотел отметить дебют Захаряна, очень приятное впечатление оставил, если будет развиваться, вырастет хорошим мастером. Конечно, желательно было бы выиграть в домашней игре, моменты были неплохие.
Мне кажется, что такой убойный момент был в конце у Антона Заболотного, покатил бы он назад на Зелимхана Бакаева, а тот бы в пустые забивал, поспешил с ударом Заболотный. В такой игре хотелось бы, чтобы выиграли, тогда можно было бы говорить уверенно о выходе из группы, а так, эти две команды, наверное, и разыграют первое место", - сказал Газзаев.
Матч завершился ничьей 0:0. Россия и Хорватия делят лидерство в отборочной группе.
Не пропустите: Хабиб оценил игру сборной России в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" хотел подписать лидера "Аталанты"
-
Руководство "Барселоны" не довольно футболом команды
-
Несколько игроков "Реала" близки к возвращению из лазарета
-
Сауль рассказал о возможной переходе в "Барселоне"
-
Пьянич отказался от перехода в "Зенит"
-
Эдерсон рассказал о своих целях в "Манчестер Сити"
-
2
Ди Мария рассказал о прозвище Месси в команде
-
В "Зените" высказались по поводу латиноамериканских сборников
-
Бензема: "Мбаппе будет играть в "Реале"
-
Сауль назвал причину ухода из "Атлетико"
-
Пять клубов РПЛ получали предложения арендовать Пьянича
-
Роналду забил 45-й сборной в карьере
-
Захарян высказался о своём дебюте за сборную России
-
"Уфа" либо задержит зарплату футболистам, либо не приедет на матч с "Сочи"
-
Вратарь "Аякса" Онана выбрал новый клуб
-
1
Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду - великий игрок
-
Газзаев подвёл итоги матча Россия - Хорватия
-
Только два футболиста опережают Гризманна по голевым действиям в составе сборной Франции
-
Стали известны арбитры, которые обслужат матч Кипр - Россия
-
"Манчестер Юнайтед" отреагировал на рекорд Роналду
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1