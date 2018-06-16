Газзаев: "Поражение от Египта поставит сборную России в очень тяжелое положение"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает матч второго тура группового турнира Чемпионата Мира против Египта ключевым для национальной команды.

В первой игре первенства россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0).

"Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решить свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – "плюс 5". Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф", - сказал он.

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