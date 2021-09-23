Газзаев потерял место в Госдуме России

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Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев не смог переизбраться в Государственную Думу страны.

Экс-тренер проиграл выборы по одномандатному округу в Дагестане. Он баллотировался от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

67-летний Газзаев был депутатом с сентября 2016 года. Он возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.

Футбольной деятельностью специалист не занимается уже семь лет после ухода из "Алании".

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