Газзаев поздравил Гинера с 60-летием

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев обратился к президенту армейского клуба Евгению Гинеру, который сегодня отмечает своё 60-летие.

"Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА. То, что Евгений Леннорович внёс большой вклад в развитие российского футбола - очевидно. За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола.

Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призёрами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА. Худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России. Я считаю, что те отношения, которые сложились у президента и главного тренера, позволили нам добиться больших результатов. Для нас были созданы идеальные условия - за это время клуб стал образцовым в плане менеджмента и спортивных достижений", - сказал Газзаев.

Гинер стал владельцем ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством армейцы шесть раз становились чемпионами России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз выиграли Кубок России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), семь раз становились обладателями Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также выиграла Кубок УЕФА (2005).

Газзаев возглавлял московскую команду с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.

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