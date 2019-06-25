Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд

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Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев предлагает изменить несколько футбольных правил.

"Существует два правила, которым я не симпатизирую. Во-первых, нужно избавиться от пассивного офсайда. Он не должен быть активным или пассивным - офсайд должен быть офсайдом, и тогда играть будут на совершенно других скоростях.

Во-вторых, нужно отменить компенсированное время. Матч должен длиться 90 минут. Необходимо перенять у хоккея и играть только чистое время", - заявил Газзаев.

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