Газзаев предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев предложил свой способ решения проблем с центром обороны национальной команды.
"Жиго и Джикия - сыгранная пара в "Спартаке". Не первый год действуют вместе. Весь футбольный мир идёт по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Марио Фернандес с успехом защищает цвета сборной России. Считаю, что и Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Ничего крамольного я в этом точно не вижу!
В Испании, например, играет бразилец Диего Коста. Надо идти в ногу со временем, думать о результате. Жиго и Джикия способны составить крепкий дуэт в сборной, значительно усилят нашу команду. Я только за. Кроме того, Жиго однозначно повысит конкуренцию в нашей защите, подхлестнёт российских игроков прогрессировать. А это очень важно", - сказал Газзаев.
26-летний Жиго играет в России с лета 2018 года, в составе "Спартака" француз провёл 54 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
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