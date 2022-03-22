Газзаев предложил радикальную реформу лимита на легионеров в РПЛ



Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отрицательно высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов, а также предложил радикально изменить лимит на легионеров.

"От расширения лиги до 18 команд уровень футбола не поднимется. Тем более если мы находимся в сложной ситуации, когда нет еврокубков, международных соревнований. Этот момент мы должны использовать, чтобы уменьшить количество легионеров: три иностранца и восемь российских игроков. Это очень важно, чтобы был рост и мотивация", - приводит слова Газзаева "Чемпионат".

Напомним, что в данный момент в чемпионате России действует ограничение - не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон.

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