Газзаев предложил радикальную реформу российского футбола

Теги валерий газзаев

Газзаев предложил радикальную реформу российского футбола

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о том, как сделать отечественный футбол конкурентоспособным.

"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и Премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз", - сказал Газзаев.

64-летний специалист в течение тренерской карьеры возглавлял "Спартак" (Орджоникидзе), московское "Динамо" (дважды), "Аланию" (дважды), ЦСКА (дважды), киевское "Динамо", молодёжную и национальную сборную России.

Не пропустите: РПЛ изменит лимит легионеров с сезона 2020/21. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Педро и ещё три футболиста поборются за звание игрока недели в Лиге Европы

Педро и ещё три футболиста поборются за звание игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов