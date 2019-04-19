Газзаев предложил радикальную реформу российского футбола

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о том, как сделать отечественный футбол конкурентоспособным.

"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и Премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз", - сказал Газзаев.

64-летний специалист в течение тренерской карьеры возглавлял "Спартак" (Орджоникидзе), московское "Динамо" (дважды), "Аланию" (дважды), ЦСКА (дважды), киевское "Динамо", молодёжную и национальную сборную России.

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