Газзаев предложил радикальную реформу российского футбола
Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о том, как сделать отечественный футбол конкурентоспособным.
"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и Премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз", - сказал Газзаев.
64-летний специалист в течение тренерской карьеры возглавлял "Спартак" (Орджоникидзе), московское "Динамо" (дважды), "Аланию" (дважды), ЦСКА (дважды), киевское "Динамо", молодёжную и национальную сборную России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13