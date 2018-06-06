Газзаев: "Прежде всего нужно поработать над психологией игроков сборной"
Известный тренер Валерий Газзаев указал на проблемные моменты, которые нужно устранить сборной России перед стартом домашнего Чемпионата Мира.
"Осталось чуть больше недели, чтобы что-то исправить. Надо приложить все усилия, поработав прежде всего над психологией, вселить в спортсменов надежду. И уже сейчас внутри команды должны быть известны те, кто выйдет на поле 14-го июня", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.
Напомним, Газзаев прокомментировал игру сборной России в последних матчах. | soccernews.ru
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