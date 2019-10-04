Газзаев призвал российские клубы забыть о красивой игре в еврокубках ради результата

Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что клубы РПЛ на еврокубковой арене должны ставить во главу угла результат, а не красивую игру.

"Я смотрел и один матч в Лиге Европы, и второй - соперники очень строго играли на результат, а не ради красивого футбола. Это самое главное. ЦСКА имел преимущество, особенно в первом тайме, контролировал мяч и владел игровым преимуществом, но проиграл 0:2. Должна быть чётко выбранная стратегия, потому что в матчах международного уровня в первую очередь надо думать о результате - это не дистанция длинного турнира, а всего шесть матчей в группе, в которых надо показать результат", - сказал Газзаев.

Напомним, что в четверг оба российских представителя в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар" - потерпели домашние поражения.

При чём и армейцы, и "быки" проиграли аутсайдерам испанской Примеры - "Эспаньолу" и "Хетафе" соответственно.

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