Газзаев прокомментировал дебютный матч Олича

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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку дебютному матчу Ивицы Олича на посту главного тренера и считает, что впереди хорвата ждет еще много работы по улучшению игры "армейцев".

"Хочу поздравить Олича с первой победой, она далась очень непросто. Но с точки зрения результата лучше старта и не придумаешь. Работы у Ивицы еще достаточно много, но важно, что удалось набрать три очка. Сейчас самое главное — результат, надо попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Качество игры, конечно, нуждается в улучшении. Каждый игрок, наверное, пытался показать новому тренеру свои лучшие качества, но видно, что работы у Олича еще много", — передает слова Газзаева ТАСС.

Напомним, первая игра ЦСКА под руководством хорватского специалиста завершилась выездной победой 2:1 над "Тамбовом".