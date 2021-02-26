Газзаев прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках
Известный в прошлом российский тренер, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался о выступлении команд из РПЛ на евроарене.
"Вы знаете, говорить ничего не хочу даже. Я уже столько раз высказывался на эту тему. Что тут комментировать? Выступают игроки, выступают тренеры, и всё время одно и то же. Опять проиграли, опять без результата. Мы не можем постоянно утверждать, что это случайности. Столько разговоров, а воз и ныне там. Развития и движения вперёд нет совершенно", - заявил Газзаев.
Напомним, что в активе российских клубов всего 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.
Из-за провала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы РПЛ рискует весной потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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