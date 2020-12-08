Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022 для сборной России

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев порассуждал о шансах национальной команды отобраться на ЧМ-2022.

Напомним, что россияне сыграют в квалификации мундиаля с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

"Я считаю, что нам нечего обсуждать нашу группу, потому что из неё нужно выходить на Чемпионат Мира. Безусловно, сборные России и Хорватии являются фаворитами, они и поведут борьбу за прямой выход. А обсуждать сильные и слабые стороны других сборных нет никакого смысла, это уже дело тренеров нашей национальной команды", - сказал Газзаев.

Прямую путёвку на мировое первенство получает только сборная, занявшая первое место в отборочной группе. Со второй строчки можно попасть в стыковые матчи.

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