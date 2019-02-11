Газзаев прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
"Многие, как и я, переживают за игроков - их жёстко осудила общественность, их на время лишили свободы. Это действительно можно назвать "публичной поркой". Кокорин и Мамаев нарушили закон, их поведение достойно порицания, но всё же они не убийцы и не рецидивисты. К сожалению для футболистов, подобное долгое удержание под стражей является распространённой, в какой-то мере даже обычной практикой. Более того, шесть месяцев - увы, далеко не предел. Трудно сейчас рассуждать и о приговоре. Не исключён и реальный срок, и условный, и огромный штраф размером в несколько годовых зарплат. Предполагаю, многое будет зависеть от средств массовой информации, которые своими публикациями определённым образом могут повлиять на суд - и на судьбы людей. Думаю и надеюсь, что уже в ближайшие месяцы суд и прокуратура, наконец-таки, примут окончательное решение" - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже четыре месяца. 6 февраля Тверской районный суд Москвы продлил содержание под стражей подозреваемых до 8 апреля.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10