Газзаев прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Многие, как и я, переживают за игроков - их жёстко осудила общественность, их на время лишили свободы. Это действительно можно назвать "публичной поркой". Кокорин и Мамаев нарушили закон, их поведение достойно порицания, но всё же они не убийцы и не рецидивисты. К сожалению для футболистов, подобное долгое удержание под стражей является распространённой, в какой-то мере даже обычной практикой. Более того, шесть месяцев - увы, далеко не предел. Трудно сейчас рассуждать и о приговоре. Не исключён и реальный срок, и условный, и огромный штраф размером в несколько годовых зарплат. Предполагаю, многое будет зависеть от средств массовой информации, которые своими публикациями определённым образом могут повлиять на суд - и на судьбы людей. Думаю и надеюсь, что уже в ближайшие месяцы суд и прокуратура, наконец-таки, примут окончательное решение" - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже четыре месяца. 6 февраля Тверской районный суд Москвы продлил содержание под стражей подозреваемых до 8 апреля.

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