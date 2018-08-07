Газзаев прокомментировал возможный уход Семина из "Локомотива"

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Газзаев прокомментировал возможный уход Семина из "Локомотива"Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход своего коллеги Юрия Семина из московского "Локомотива".

"Могут ли специально Семина выживать из клуба? Честно говоря, не хочется в это верить. Был в команде, когда Семин 30 с лишним лет назад приходил на смену Игорю Волчку. Сразу было видно, что этот тренер даже по молодости лет умеет создать коллектив. Поэтому команда и начала подниматься из первой лиги к самым вершинам российского уже футбола. Такой специалист заслуживает всяческой поддержки и со стороны, и тем более внутри своего клуба. Если все же предположить худшее, то он - человек настолько опытный, что сломать его невозможно. Трудно сказать, за кого еще футболисты будут играть с такой отдачей", - цитирует 63-летнего специалиста Московский комсомолец.

Напомним, Мостовой подвел итог матчу "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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