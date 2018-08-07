Газзаев прокомментировал возможный уход Семина из "Локомотива"
Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход своего коллеги Юрия Семина из московского "Локомотива".
"Могут ли специально Семина выживать из клуба? Честно говоря, не хочется в это верить. Был в команде, когда Семин 30 с лишним лет назад приходил на смену Игорю Волчку. Сразу было видно, что этот тренер даже по молодости лет умеет создать коллектив. Поэтому команда и начала подниматься из первой лиги к самым вершинам российского уже футбола. Такой специалист заслуживает всяческой поддержки и со стороны, и тем более внутри своего клуба. Если все же предположить худшее, то он - человек настолько опытный, что сломать его невозможно. Трудно сказать, за кого еще футболисты будут играть с такой отдачей", - цитирует 63-летнего специалиста Московский комсомолец.
Напомним, Мостовой подвел итог матчу "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Уфа
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Оренбург
|2
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Ахмат
|2
|3
|9
|Анжи
|2
|3
|10
|Динамо Москва
|2
|2
|11
|Локомотив Москва
|2
|2
|12
|ЦСКА Москва
|2
|1
|13
|Крылья Советов
|2
|1
|14
|Арсенал Тула
|2
|1
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|2
|0