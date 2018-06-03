Газзаев прокомментировал выбор Черчесова

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Газзаев прокомментировал выбор ЧерчесоваИзвестный тренер Валерий Газзаев прокомментировал выбор состава своей команды на Чемпионат Мира наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Прерогатива главного тренера - определять состав, который будет на Чемпионате Мира. У каждого из нас есть свое мнение, свои пожелания с учетом симпатий, антипатий и прочего. Но за результат отвечает главный тренер и его штаб. Давайте доверимся Черчесову в этом вопросе. Критерии, по которым выбирали итоговый состав, нам неизвестны. Может, кто-то был лучше готов, кто-то хуже. А обсуждать - это дело журналистов, а не специалистов", - цитирует 63-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Канчельскис сделал прогноз на выступление сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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