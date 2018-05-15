Газзаев прокомментировал вызов Игнашевича в сборную России
Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную сборную.
"Я приветствую решение главного тренера о вызове Игнашевича в национальную сборную. Это решение абсолютно обосновано, потому что именно нашей обороне нужен опытнейший футболист. Никто никогда не отменял ауру авторитета, его огромный опыт придаст уверенности молодым игрокам. Буду очень рад, если ещё братьев Березуцких вызовут" - сказал Газзаев.
Напомним, что 38-летний Игнашевич не играл за сборную России с 2016 года.
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