Газзаев публично раскритиковал работу Мутко
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обрушился с критикой в адрес вице-премьера РФ Виталия Мутко.
По словам Газзаева, Мутко должен ответить за неудачи российского спорта в последние годы.
"За последние годы отечественный спорт, которым, как известно, управляете вы, Виталий Леонтьевич, пережил немало потрясений и унижений. Наша страна очутилась в центре допинговых скандалов. Сборная России по футболу уже пять крупных турниров подряд не может выйти из группы. А вы заявляете, что "в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл обозначить следующую цель: популяризация футбола независимо от результата сборной". Ведь любому профессионалу известно: популяризация вида спорта только через крупные победы на ЧМ и Олимпийских играх.
Мой вопрос: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность системы? Может, вам нужна помощь профессионалов? Или депутатов? Мы готовы помочь", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14