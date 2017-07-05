Газзаев публично раскритиковал работу Мутко

Теги виталий мутковалерий газзаев

Газзаев публично раскритиковал работу МуткоБывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обрушился с критикой в адрес вице-премьера РФ Виталия Мутко.

По словам Газзаева, Мутко должен ответить за неудачи российского спорта в последние годы.

"За последние годы отечественный спорт, которым, как известно, управляете вы, Виталий Леонтьевич, пережил немало потрясений и унижений. Наша страна очутилась в центре допинговых скандалов. Сборная России по футболу уже пять крупных турниров подряд не может выйти из группы. А вы заявляете, что "в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл обозначить следующую цель: популяризация футбола независимо от результата сборной". Ведь любому профессионалу известно: популяризация вида спорта только через крупные победы на ЧМ и Олимпийских играх.

Мой вопрос: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность системы? Может, вам нужна помощь профессионалов? Или депутатов? Мы готовы помочь", - сказал он. 

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Пьянь

Усатая блядь, это ты что ли профессионал? Давай продолжай заниматься объединенным чемпионатом.

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