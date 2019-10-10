Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России

Известный российский тренер Валерий Газзаев очень хочет вернуться в большой футбол.

Как сообщают российские СМИ, 65-летний специалист даже готов отказаться от депутатского мандата, чтобы возглавить какую-нибудь команду.

Сейчас Газзаев занимается продвижением своей кандидатуры на пост наставника московского "Динамо", в том числе используя связи в политике.

Последним клубом Газзаева была "Алания", которую он тренировал до лета 2013 года. После этого он занимался функционерской деятельностью, а в 2016 году был избран в Госдуму РФ от партии "Справедливая Россия".

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