Газзаев раскритиковал Неймара

Известный тренер Валерий Газзаев раскритиковал форвард сборной Бразилии Неймара за матч группового этапа Чемпионате Мира против команды Швейцарии.

"Неймар - это огромное разочарование. Лидер команды, футболист, который претендует на звание одного из лучших в мире, не имел права играть таким образом. Порой он действовал как настоящий эгоист. Постоянно ошибался в передачах, чрезмерно брал игру на себя, не замечая партнеров, и совершил множество потерь, а когда соперник убегал в контратаку, то даже не старался вернуться назад. Кроме того, постоянно валился на газон - по поводу и без.

Стоило швейцарцам, и конкретно Бехрами, начать играть против бразильца жестко, как у того мигом разладилась игра. Понятно, что Неймар - большой футболист, но любая звезда обязана подчинять себя интересам команды. Ему следовало бы посмотреть на игру Криштиану Роналду. Португалец показал прекрасную личную статистику - забил три мяча, но при этом выглядел абсолютно командным игроком, принимал разумные решения на поле, отрабатывал в обороне", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Зе Роберто назвал клубы, которые подойдут Неймару. | soccernews.ru