Газзаев раскритиковал Тедеско

Известны тренер Валерий Газзаев прокомментировал результаты "Спартака" в чемпионате России после разгромного поражения от "Ростова" (1:4).

Отметим, что при Доменико Тедеско, который возглавил клуб 14 октября, красно-белые выиграли лишь в трех матчах из восьми.

"По-моему, все очевидно. Как и говорил еще пару месяцев назад, это заведомо неудачный эксперимент. И эксперименты эти, к сожалению для "Спартака", продолжаются... Сегодня команда выглядела совершенно неуправляемой. А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола - может быть, играл когда-то во дворе. Обычно после смены тренера в командах происходит эмоциональный всплеск, подъем, но тут его хватило всего на пару игр", - сказал Газзаев.

"Спартак" уходит на зимнюю паузу, имея в активе 22 балла и занимая 10 место в турнирной таблице чемпионата России.

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