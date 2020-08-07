Газзаев рассказал, как относится к критике в свой адрес

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Газзаев рассказал, как относится к критике в свой адрес

Известный в прошлом российский тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался по поводу того, почему его критикуют.

"Как сказала наша величайшая актриса Фаина Раневская, зависть надо заслужить. Её объектом чаще всего становятся люди, которые в жизни достигли определённого результата и трудятся во благо своей страны и своей семьи. Причём очень важно разделять: есть критика, а есть анализ. Анализировать события в той или иной сфере деятельности - это, конечно же, правильно и необходимо. Потому что анализ позволяет выявить и устранить недочёты и ошибки, которые непременно возникают в работе, и профессионально развиваться из года в год.

А критика - и особенно критиканство - это элемент зависти со стороны тех, кто, как правило, оказался не способен реализовать свои амбиции. В истории в итоге остаются те, кого критиковали. А те, кто критиковал, исчезают бесследно. Поэтому нужно выбирать - или ты становишься в ряды тех, кто критикует, лёжа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи", - сказал Газзаев.

У тренера сегодня день рождения - ему исполнилось 66 лет.

Последним клубом Газзаева была "Алания", где он был и наставником, и президентом.

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