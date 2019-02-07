Газзаев рассказал, кого Россия поддержит на выборах президента ФИФА

Россия отдаст свой голос действующему главе ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента организации - такое мнение высказал в прошлом известный российский тренер, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев.

"Чемпионат Мира в России стал первым для Джанни Инфантино в должности президента ФИФА, этот турнир все признали лучшим в истории мирового спорта. На сегодняшний день у него нет конкурентов за пост главы ФИФА, это опытный работник, настоящий профессионал и управленец. Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах" - цитируют Газзаева "РИА Новости".

Напомним, что выборы нового президента ФИФА состоятся в Париже 5 июня 2019 года. Инфантино является безусловным фаворитом грядущего голосования.

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