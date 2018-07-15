Газзаев рассказал, кто станет лучшим игроком ЧМ-2018

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сделал прогноз на то, кто станет лучшим футболистом Чемпионата Мира-2018.

"Скорее всего, титул получит кто-то из финалистов. Я бы назвал Луку Модрича и Антуана Гризманна, который однозначно является лидером своей команды. Тем не менее многое будет зависеть от результата и качества игры, - приводят слова Газзаева российские СМИ.

В финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия. Матч начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Мутко подвел итоги ЧМ-2018. | http://soccernews.ru