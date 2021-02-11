Газзаев рассказал об уходе из "Сиены"

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Газзаев рассказал об уходе из "Сиены"

Российский тренер Владимир Газзаев ответил на вопросы о несостоявшемся сотрудничестве с "Сиеной".

Итальянский клуб пригласил 40-летнего специалиста в конце января, но из-за бюрократических проблем он не смог возглавить команду.

"Всё получилось не совсем так, как ожидалось. Прежде всего было полное отсутствие содействия со стороны местных властей. По непонятным причинам, получение документации по оформлению разрешения на работу затягивались, более того, не было понимания, когда это может произойти. Я не знаю, с чем это связано. Таким образом, руководить командой фактически не получается, находясь постоянно на трибунах.

Я однозначно здесь не останусь. Президент клуба Роман Геворкян прикладывал титанические усилия в плане профессионального развития клуба, и в этой ситуации мэрия города и болельщики "Сиены" должны быть благодарны и высоко ценить его заботу. У меня же с момента приезда создавалось абсолютно другое впечатление. В связи со всем этим начинать или продолжать работать в "Сиене" для меня абсолютно неприемлемо", - цитирует Газзаева "РБ-Спорт".

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