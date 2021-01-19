Газзаев резко раскритиковал идею сократить число клубов в РПЛ

Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев не поддержал проект реформы РПЛ, согласно которому число участников лиги сократится с 16 до 12.

"Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд. Мы богатейшая страна, провели лучший Чемпионат Мира за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру - и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред. Нужно понимать важность футбола в регионах - в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

Мы давно должны были начать переходить к новому формату: профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счёт частных инвестиций или в крайнем случае государственно-частным партнёрством. Мы всё равно к этому придём рано или поздно. Для этого, во-первых, нужно сделать льготы для бизнеса, компаний, которые готовы вкладываться в профессиональный спорт. Во-вторых, необходимо увеличить стоимость ТВ-прав. Сейчас показатели РПЛ в сотню раз ниже: у нас права стоят порядка 23 миллионов евро, в топ-лигах - около миллиарда. Поэтому там никто и не банкротится.

Так делают во всех странах мира. Но мы продолжаем уходить от важного и обсуждаем другие темы. Как только случится провал на международной арене, то все начинают: "Нужно менять лимит и развивать детский футбол". Но вопрос нужно решать комплексно. Мы последние 10 лет вообще не конкурентоспособны в еврокубках, и это не зависит от того - уменьшим мы число команд или нет. Нужно менять систему, уходить от государственного финансирования. Сейчас порядка 90 процентов клубов существуют, к сожалению, за счёт регионального и федерального бюджета. Это не соответствует финансовому фейр-плей", - сказал Газзаев.

Подробнее с предложениями об изменении формата проведения российской Премьер-лиги можно ознакомиться по ссылке.

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