Газзаев: "Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги"

Теги валерий газзаевроссия

Газзаев: "Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги"

Известный российский тренер Валерий Газзаев подверг критике уровень отечественного футбола.

"Мы не до конца соответствуем требованиям современного футбола. Это видно по матчам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть ещё Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, "Лейпцига", "Ювентуса" и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты. Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться", - сказал Газзаев.

Напомним, что в субботу сборная России разгромно проиграла Бельгии со счётом 1:4 в квалификации Евро-2020.

Что касается еврокубков, то в четырёх турах "Зенит" набрал 4 очка, "Локомотив" - 3, "Краснодар" - 6, ЦСКА - 1.

Не пропустите: Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"

Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов