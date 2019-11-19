Газзаев: "Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги"

Известный российский тренер Валерий Газзаев подверг критике уровень отечественного футбола.

"Мы не до конца соответствуем требованиям современного футбола. Это видно по матчам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть ещё Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, "Лейпцига", "Ювентуса" и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты. Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться", - сказал Газзаев.

Напомним, что в субботу сборная России разгромно проиграла Бельгии со счётом 1:4 в квалификации Евро-2020.

Что касается еврокубков, то в четырёх турах "Зенит" набрал 4 очка, "Локомотив" - 3, "Краснодар" - 6, ЦСКА - 1.

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