Газзаев: "С каждой игрой ситуация для сборной России ухудшается"

Теги россияавстриятурциявалерий газзаев

Газзаев: "С каждой игрой ситуация для сборной России ухудшается"Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал игру сборной России в ее последних товарищеских матчах против команд Австрии и Турции.

"То, что футболисты психологически не готовы, видно невооруженным глазом. Неудачи всегда усугубляют моральное состояние игрока. И особенно, если команда не знает побед на протяжении аж семи встреч… С каждой игрой ситуация ухудшается. Игроки вроде бы и старались, но у них не горели глаза, их как будто сковывал некий комплекс. Именно психология - главная причина того, что в действиях спортсменов было такое большое количество брака, и они совершали так много индивидуальных ошибок, в том числе в простейших игровых эпизодах", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ринат Билялетдинов продолжает верить в сборную России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов