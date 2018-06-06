Газзаев: "С каждой игрой ситуация для сборной России ухудшается"

Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал игру сборной России в ее последних товарищеских матчах против команд Австрии и Турции.

"То, что футболисты психологически не готовы, видно невооруженным глазом. Неудачи всегда усугубляют моральное состояние игрока. И особенно, если команда не знает побед на протяжении аж семи встреч… С каждой игрой ситуация ухудшается. Игроки вроде бы и старались, но у них не горели глаза, их как будто сковывал некий комплекс. Именно психология - главная причина того, что в действиях спортсменов было такое большое количество брака, и они совершали так много индивидуальных ошибок, в том числе в простейших игровых эпизодах", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ринат Билялетдинов продолжает верить в сборную России. | soccernews.ru