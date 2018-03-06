Газзаев считает, что Березуцкие и Игнашевич должны играть за сборную

Известный наставник Валерий Газзаев поддержал идею возвращения в сборную России защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

"А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич - настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат", - сказал Газзаев.

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