Газзаев считает, что ЦСКА уступил "МЮ" из-за лимита на легионеров

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров - едва ли не главная причина поражения армейцев в матче Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4).

"Сколько в стартовом составе "Манчестера" было англичан? Двое. Смоллинг и Янг.

А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Мини-континентальная сборная мира. То же самое можно сказать про "Реал" и другие топ-клубы.

А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против "МЮ"?! "Спартак" вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит", – сказал Газзаев. | http://soccernews.ru