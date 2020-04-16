Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей
Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что нынешняя ситуация с коронавирусам должна привести к пересмотре оплаты труда врачей. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
"Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.
Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся… Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть", - сказал Газзаев.
По последним данным, в России около 28 тысяч людей заражены коронавирусом. 232 человека скончалось.
Не пропустите: Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"| http://soccernews.ru
главное
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"
Лента новостей
-
2
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
-
1
"Гомель" лишился пяти очков в сезоне-2020 за причастность к договорным матчам
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
1
Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"
-
Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Бускетс не верит, что сезон в Ла Лиге можно будет возобновить
-
1
Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
-
Агент ФИФА высказался о возможном переходе Дзюбы в "Лацио"
-
2
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола
-
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
-
2
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
2
Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
-
Смородская ответила Алиеву
-
Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
-
Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана
-
ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди
-
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20