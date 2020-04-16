Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей

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Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что нынешняя ситуация с коронавирусам должна привести к пересмотре оплаты труда врачей. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

"Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся… Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть", - сказал Газзаев.

По последним данным, в России около 28 тысяч людей заражены коронавирусом. 232 человека скончалось.

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