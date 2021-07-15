Газзаев сделал выбор между российским и иностранным тренером для сборной

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Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о том, кто должен возглавить национальную сборную вместо Станислава Черчесова.

"Категорически возражаю против приглашения иностранного специалиста независимо от кандидатуры и от того, трудился он раньше в нашей стране или нет. В национальной команде должен работать только российский специалист. Как только заходит разговор о тренере-легионере, все начинают приводить в пример Гуса Хиддинка. Но, во-первых, голландец после бронзы Евро-2008, где костяк составляли футболисты из выигрывавших Кубок УЕФА ЦСКА и "Зенита", не вывел команду на ЧМ-2010. Хотя в тот момент у нас была, на мой взгляд, самая сильная сборная в истории российского футбола. Или возьмите созвездие исполнителей в "Анжи", где работал Хиддинк, - в итоге лишь третье место.

Дик Адвокат и Фабио Капелло не смогли выйти в плей-офф соответственно Евро-2012 и ЧМ-2014. Тех, кто приводит аргумент, мол, Адвокат и Капелло добыли путёвки на эти турниры, хочу спросить: а почему вы тогда не защищаете Черчесова, который тоже вывел команду на Евро? Да, в клубах могут работать иностранцы - это вопрос личного решения руководителя. Хотя если изучить рынок тренеров, то мы увидим, как в большинстве стран отдают предпочтение доморощенным специалистам. В той же Италии тренеров из-за рубежа практически нет.

А на уровне сборных иностранец - это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Сборную должен тренировать российский специалист, патриот своей страны. С удивлением слушаю теоретиков, которые лоббируют кандидатуры иностранцев на пост в сборной России. Разве тренер-легионер когда-нибудь станет патриотом нашей страны? Нет, он приедет просто зарабатывать деньги. Вспомним Капелло с зарплатой 10 миллионов евро. Чего он добился, что дал российскому футболу?" - сказал Газзаев.

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