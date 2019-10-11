Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Известный российский тренер и зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о его возможном возвращении в футбол. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

Ранее Станислав Черчесов и Юрий Семин сказали, что Газзаев может возглавить московское "Динамо" и помочь команде достичь высокого результата.

"Я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть", - сказал Газзаев.

Специалист также отметил, что работа в Государственной думе для него очень важна, так как она может влиять на развитие спорта в стране.

Напомним, 5 октября пост главного тренера "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов из-за неудовлетворительных результатов команды.

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