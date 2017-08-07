Газзаев: "Состояние "Спартака" перед Лигой Чемпионов настораживает"

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о форме, в которой в настоящее время находится московский "Спартак".

"Спартаку" надо понимать, как он будет готовиться к Лиге Чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с "Зенитом" отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и "красно-белые" его провалили. Такое состояние "Спартака" перед Лигой Чемпионов, конечно, настораживает. И Каррера должен понимать это", - цитирует 62-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" хочет купить экс-защитника "Зенита". | soccernews.ru