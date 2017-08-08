Газзаев: "Спартак" произвел удручающее впечатление своей игрой"

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Газзаев: "Спартак" произвел удручающее впечатление своей игрой"Известный футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал игру футболистов "Спартака" в матче с "Зенитом" в 4-м туре РФПЛ (1:5).

Функционер считает, что игра чемпионов никуда не годится.

"Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счётом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: "Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае". Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А "Спартак" произвёл удручающее впечатление своей игрой. 

"Спартак" в четырёх турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это "чемпионский график"? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер - что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств - смена тренера, эмоциональный подъём, единение команды и болельщиков. Да и качество игры "Спартака" в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву", - сказал он.

Читайте: "Спартак" - чемпион? Что-то пошло не так | http://soccernews.ru

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