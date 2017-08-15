Газзаев: "Спартаку" нужно усилить пять-шесть позиций"

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Газзаев: "Спартаку" нужно усилить пять-шесть позиций"
Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал провальный старт "Спартака" в чемпионате России.

"Руководству "Спартака" пора задуматься об укреплении состава. Причём, на мой взгляд, в усилении нуждаются пять-шесть позиций. Это просто необходимо для успешных выступлений в Европе. "Спартак" - наш действующий чемпион, и именно по его игре в Лиге чемпионов остальные страны будут оценивать уровень российского футбола. А "красно-белые" тем временем идут на девятом месте в РФПЛ. Это как "Лестер", который чуть не вылетел на следующий год после чемпионства.

Если Каррера видит проблему "Спартака" только в этом, значит, он и дальше будет проигрывать под предлогом отсутствия трансферов. Тренеру остаётся либо добиваться результата с теми, кто есть, либо подавать в отставку. Да, "Спартак" нуждается в усилении, но и с этим составом непозволительно чемпиону опускаться на девятую строчку", - приводят слова Газзаева российские СМИ.

Напомним, что после шести туров "Спартак" занимает лишь девятое место в Премьер-лиге.

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