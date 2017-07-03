Газзаев: "У нас остался год до Чемпионата Мира и год наших надежд"

Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев заявил, что сборная России не готова к Чемпионату Мира.

"У нас остался год до Чемпионата Мира и год наших надежд. Потому что все мы хотим, чтобы наша сборная выступила удачно с точки зрения результата, потому что результат определяет все. Мы прямо должны сказать - эта сборная России не готова к Чемпионату Мира. Тренерский штаб посмотрел на ближайший резерв и сделает соответствующие выводы. В таком составе очень сложно будет нам чего-то добиться на Чемпионате Мира.

Мы должны провести какие-то изменения. Все переживают и президент РФ в том числе. Посмотрите, какую прекрасную инфраструктуру создали, объекты социальной значимости, тысячи и тысячи рабочих мест. Но на этих прекрасных стадионах мы же должны показывать результат. Эти изменения должен делать исполком РФС, руководитель Российского футбольного союза. У нас 105 профессиональных футбольных клубов, в мире ни у кого столько нет. Надо за качеством гнаться, а не за количеством" - приводят слова Газзаева российские СМИ.

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