Газзаев утвержден председателем комитета Госдумы по делам национальностей

Теги валерий газзаев

Газзаев утвержден председателем комитета Госдумы по делам национальностей

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назначен на пост председателя Госдумы по делам национальностей, информирует сайт Госдумы.

Ранее 65-летний специалист занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

ЦСКА Газзаев тренировал с 2001 по 2003 и с 2004-го по 2008-й.

А еще: Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей | http://soccernews.ru
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