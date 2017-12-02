Газзаев: "В целом, группа проходимая, Россия и Уругвай - явные фавориты"

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

"Понятно, что Россия и Уругвай - это явные фавориты группы. Хотя с Египтом и Саудовской Аравией также нельзя расслабляться. Мы не так много знаем о них, но они, конечно, будут выкладываться на сто процентов. Надеюсь, никакой недооценки не произойдёт. В целом, группа проходимая. Мы обязаны попадать в плей-офф. Здесь даже двух мнений быть не может. Что тут обсуждать?" - сказал Газзаев.

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