Газзаев в очередной раз обратился к Мутко

Известный тренер Валерий Газзаев в очередной раз обратился к президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко.

"Что еще должно произойти с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность существующей системы? Может, вам нужна помощь профессионалов, а может, вам нужна помощь депутатов - так мы готовы на законодательном уровне вам помочь, мы все хотим, чтобы наша сборная на ЧМ-2018 показала лучший результат. За последние годы отечественный спорт, который вы возглавляете, пережил немало сотрясений и унижений. Сборная России по футболу не может уже пять крупных турниров выйти из группы", - цитирует 62-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Канчельскис высказал свою точку зрения о лимите. | soccernews.ru