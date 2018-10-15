Газзаев: "В течение года-полутора Головин может выйти на европейский уровень"

Теги монакоалександр головинвалерий газзаев

Газзаев: "В течение года-полутора Головин может выйти на европейский уровень"Известный тренер Валерий Газзаев высказался о перспективах полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Думаю, в течение года-полутора Головин может выйти на европейский уровень, но для этого ему надо совершенствоваться. И "Монако" должен не находиться в зоне вылета чемпионата Франции, а играть в Лиге Чемпионов. Очень опасно, что Головин может в этой нервотрепке результатов потеряться, хотя, судя по отчетам французской прессы, в последней игре он был одним из лучших в своей команде", - цитирует 64-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, известный агент высказался о возможном влиянии на Головина смены наставника в "Монако". | soccernews.ru

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