Газзаев: "Вижу в стартовом составе сборной России на ЧМ-2018 всего три железные позиции"

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу состава национальной сборной на домашнем Чемпионате Мира.

"Вижу в стартовом составе всего три железные позиции: Акинфеев, Смолов, Головин. По правде сказать, не понимаю, кто конкретно будет играть в средней линии, на флангах и особенно в центре обороны, где мы понесли серьёзные потери. Объявлено, что ни Джикия, ни Васин, ни Кокорин, которых тренер наигрывал в последние полтора года, не выступят на ЧМ-2018. Искренне сопереживаю главному тренеру, который попал в такую ситуацию. Он должен совершить невероятное, чтобы обеспечить результат" - сказал Газзаев.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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