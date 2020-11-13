Газзаев выделил положительные нюансы матча с Молдовой для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев проанализировал товарищеский матч с Молдовой.

Игра состоялась в четверг в Кишиневе и завершилась нулевой ничьей.

"Положительная сторона вчерашнего матча - это то, что четыре игрока дебютировали на уровне главной национальной сборной. Это очень хорошее событие для них, большая мотивация. А что касается самой игры, мне кажется, что это был экспериментальный матч, который дал возможность главному тренеру посмотреть на дебютантов, оставивших очень приятное впечатление", - сказал Газзаев.

Впервые за российскую сборную сыграли Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев, а Даниил Фомин дебютировал в основном составе.

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